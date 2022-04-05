£Î£È£ËÅÞ¡¦Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤Þ¤¿´ñºö¡ª»²±¡Áª¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼ÅÞ¡×¤Î¸õÊä¼ÔÅêÆþ¡¡À¯¸«ÊüÁ÷¤Ë¤â½Ð±é¤«
¡Ö£Î£È£Ë¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¡Ê£Î£È£ËÅÞ¡Ë¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£µÆü¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼ÅÞ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢£Î£È£ËÅÞ»±²¼¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢£±£°¿ÍÄøÅÙ¤òÎ©¸õÊä¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤³¤ÈÅìÃ«µÁÏÂ»á¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤òË½Ïª¤¹¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡££±¤«·î¤¿¤é¤º¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô£±£°£°Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ò¸«¤»¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Î£È£ËÅÞ¤Ç¤Ï£´Æü¤Î»²±¡·è»»¹ÔÀ¯°Ñ°÷²ñ¤Ç¼Áµ¿¤ËÎ©¤Ã¤¿ÉÍÅÄÁï»²±¡µÄ°÷¤¬Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¶¦¤ÎÅÅÇÈ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¼Ô¤ËÈÈºá¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä»öÌ³½êÂ¦¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤¬ÉñÂæ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤éÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤Î½å¼é¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤À¤±¤Ë´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥¬¡¼¥·¡¼¤ÎË½Ïª¤òÁ´¤¯Ìµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÂÐ¥Í¥Ã¥È¡£´ûÆÀ¸¢±× vs ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÂç¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ê¥á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¥¬¥óÆÍ¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÎ©²Ö»á¡Ë
¡¡»²±¡Áª¤Ç£Î£È£ËÅÞ¤Ï£·£µ¿Í¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢µþÅÔ¤Ê¤É²þÁª¿ô£²°Ê¾å¤¢¤ëÊ£¿ô¶è¤Î£±£°¤«½ê¤Ç¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼ÅÞ¡×¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¡£Î©²Ö»á¤Ï¡ÖÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ï¥¬¡¼¥·¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢£Î£È£Ë¤äÌ±Êü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ç¡¢¥¬¡¼¥·¡¼Ë¤¤¬ßÚÎö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£