¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¸¶ºî35¼þÇ¯¤Ç½é¤ÎÉñÂæ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ° 2.5¼¡¸µ¤Ç¹â¹»À¸¥é¥¤¥ÕÉÁ¤¯
¡¡¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬º£Ç¯¤Ç¸¶ºî35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡ØCHIBI MARUKO CHAN 35th ANNIVERSARY¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±ºî½é¤ÎÉñÂæ²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó THE STAGE¡Ù¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥ó¥¿»Ñ¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Þ¤ë»Ò
¡¡¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó THE STAGE¡Ù¤Ï¡¢2.5¼¡¸µÉñÂæ¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Í¥ë¥±¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤¬´ë²è¡¦À©ºî¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3Ç¯4ÁÈÃË»Ò¤¿¤Á¤Î¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ç¥¤¥º¤òÉÁ¤¯¡£ÍèÇ¯Åß¤Ë¸ø±é¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖThe Landmark Christmas 2021 Happiness Holidays ¡Á¤Þ¤ë»Ò¤È³Ú¤·¤à¡¢¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂç¿Í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ª¡Á¡×¤¬º£Ç¯11·î11Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤ë»Ò¤¿¤Á¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥¥Ç¥£¥é¥ó¥É¸¶½ÉÅ¹¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤ë»Ò¤È¥³¥¸¥³¥¸¥¹¥¹¥È¥¢¡×¤Ê¤É¤ÇÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¸Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¤µ¤ó¤¬Ï¢ºÜ½é´ü¤Ë¥°¥Ã¥ºÍÑ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¿·¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡¡