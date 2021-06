YouTubeがセキュリティアップデートの一環として、2017年1月1日以前にアップロードされた限定公開動画をすべて非公開に変更する措置を、2021年7月23日から実施すると発表しました。

古い限定公開コンテンツに対する措置の変更 - YouTube ヘルプ

https://support.google.com/youtube/answer/9230970

YouTubeでは、ユーザーはアップロードした動画の公開設定を、「公開」「限定公開」「非公開」の3種類から選ぶことができます。「公開」の動画は検索結果やアップロード済みの動画一覧に表示され、誰でも見ることが可能です。しかし、「限定公開」の動画は検索結果に表示されず、リンクから直接アクセスしなければ閲覧することはできません。また、「非公開」の動画については、アップロード者と許可されたユーザー以外は閲覧不可能です。

YouTubeは2017年に、限定公開リンクを生成するシステムの更新をリリースしました。この更新はセキュリティの改善を目的としたもので、リンクを知らないユーザーが限定公開の動画を発見することがより一層難しくなったとのこと。

今回の処置は、更新が行われる前にアップロードされた古い限定公開の動画を対象としたもので、2017年1月1日より前にアップロードされた限定公開動画は、2021年7月23日から自動的に非公開設定になります。しかし、限定動画をウェブサイトやアプリに埋め込んだり、自分の再生リストにまとめたりしている場合、非公開動画になってしまうと見ることができなくなってしまいます。

「非公開」設定にしたくない場合、ユーザーは以下の3種類の対応のどれかを行う必要があります。

◆1:今回の変更を無効にして、限定公開の動画を現在の状態で維持する

2021年7月23日までに以下のフォームから申し込むことで、古い限定公開動画が非公開に変更されないように設定することが可能です。

古い限定公開コンテンツが非公開に変更されないようにする - YouTube ヘルプ

https://support.google.com/youtube/contact/older_unlisted_update

チャンネルIDを入力し、「チャンネルへの変更処理からの除外依頼」にチェックを入れ、「送信」をクリックすればOK。

◆2:2017年1月1日以前に限定公開した動画を「公開」設定にする

「公開」設定に変更した場合は従来通りに再生できますが、YouTubeのすべてのユーザーがその動画を視聴できるようになります。

◆3:限定公開動画として新たに再アップロードする

限定公開動画として公開しているものと同じ動画を再度YouTubeにアップロードして「限定公開」設定にすることで、今回のセキュリティアップデートの適用外とすることが可能。リンクを新しい動画のものに修正すれば、これまで通りに動画を埋め込んだり共有したりすることができます。ただし、新しくアップロードし直しているため、それまでの動画についていたコメントや視聴回数などは引き継がれません。

また、対象となる動画をそのまま非公開にすることを希望する場合は、特に操作を行う必要はないとのこと。YouTubeは今回の措置と対応について、以下のムービーでも解説しています。(38) Changes to Unlisted Videos Uploaded Before 2017 - YouTube