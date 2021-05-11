20世紀のアジア男子ベスト11に日本からキングカズら3名が選出!
国際サッカー歴史統計連盟(IFFHS)は8日、公式サイトで20世紀のアジア男子ベストイレブンを発表し、日本からは唯一の現役選手であるFW三浦知良(横浜FC)をはじめ、井原正巳氏、奥寺康彦氏の3名が選出された。
IFFHSはサッカーに関するさまざまな歴史や記録などを扱う組織であり、1984年3月27日にドイツのライプツィヒで発足。今回のベストイレブンはジャーナリスト、元選手、専門家の投票に基づいて選定された。
フォーメーションは3-4-3となっており、井原氏は3バックの右、奥寺氏は3バックの左、カズは左ウイングバックに配置されている。そのほか、サウジアラビアから3名、韓国から3名、イランから2名が選ばれた。
以下、20世紀のアジア男子ベストイレブン
▽GK
モハメド・アル・デアイエ(サウジアラビア)
▽DF
井原正巳(日本)
ホン・ミョンボ(韓国)
奥寺康彦(日本)
▽MF
サイード・オワイラン(サウジアラビア)
キム・ジュソン(韓国)
アリ・パービン(イラン)
三浦知良(日本)
▽FW
チャ・ボムグン(韓国)
アリ・ダエイ(イラン)
マジェド・アブドゥラー(サウジアラビア)
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