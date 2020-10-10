àË½Áöá¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï·×»»¤º¤¯¡¡¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¤¬¾Ú¸À¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Î¹¶¤áÊý¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú¸½ÌòÊüÁ÷ºî²È£Ø»á¤Î·ÝÇ½³¦¥Þ¥ëÈë¥¦¥éÏÃ¡Û¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÎëÌÚÆà¡¹¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬½Ð¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡¢¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤ó¤«¡×¤È°Ë½¸±¡¸÷¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î°ì¿Í¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤¤ä¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÃæÀî²È¤Î¹ä¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤¬¡¢¿´¤Ë¤Ï»É¤µ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òÉ¾¤¹¡£
¡¡¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¼Â¤ÏÃÝ»³¤Ï£¸Ç¯¤âÁ°¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡ØÃÝ»³¤µ¤ó¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¿Íµ¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡ª¡Ù¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤È¤´Î©Ê¢¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¥¿¥á¸ý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ê¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×½Ð±é»þ¤Ë¡ËÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ØÅ°»Ò¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ø¥¿¥â¥ê¤¬¡Ä¡Ù¤È¤«¡£¡Ø¥¿¥â¥ê¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø°ìÌÐ¤Ï¥¹¥´¤¤ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÏÃ¤·¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õÌø¡Ë¤â¥¿¥á¸ý¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤â¥¿¥á¸ý¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¥¹¥´¤¤·ù¤¬¤ë¤±¤É¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¤Í¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡Ë¹¶¤áÊý¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Àè½Ò¤ÎÈ¹¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ËÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤·¤Æ¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»É¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤«¤é¿¿ÀµÌÌ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç¡£ºÇ½é¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥¬¥é¥±¡¼¤Ê¤Î¡©¡¡¥À¥µ¥¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤·¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¦¤ó¡¢Âè°ìÀ¼¡£¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤é¤·¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬¤µ¡¢¡ØÍµÈ¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ½Ð¤Æ¤Æ¤µ¡£²¶¤Î¤³¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤µ¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤µ¡¢Æý¼ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¡¢µÈÂ¼¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤¬¡Ø¤ª¤¤¡¢¤ªÁ°Æý¼óÎ©¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¨¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤ËÆý¼ó¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤Æ£²¤Ä¤È¤âÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡£¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥±¥¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤ËÆý¼ó¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡£²¶¤Ï¤½¤³¤À¤±¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£