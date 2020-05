サッカー選手の クリスティアーノ・ロナウド が、このほど引き締まった自慢のボディをInstagramに公開した。鍛え上げられた肉体美には多数の称賛コメントが集まったが、一部からは「ブラジャーを着けてる?」「ビキニトップか」との声があがってしまった。実はロナウド、この日はある商品を使用していたようで…。ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドは現在、Instagramに2億1800万人超のフォロワーを抱えるサッカー界のスーパースターである。実業家としても成功し、プライベートでは4児のパパ。“G.O.A.T.”(Greatest Of All Time―“史上最高”の意味で使われる略語)という言葉に相応しいゴージャスなライフスタイルには、世界中のファンからの羨望が集まる。自主隔離生活中の今もワークアウトをしたり、子供達と戯れる光景を収めた写真や動画を頻繁にアップし、ファンを喜ばせている。今月14日には、自身のファッションブランド「CR7 CRISTIANO RONALDO」のトランクス姿で階段に腰掛けるセクシーな姿を披露したロナウド、伸びかけの髪をマンバン(man bun―男子のお団子ヘア)にまとめたワイルドなショットには、「彫刻のような美しさ」「パーフェクトボディとは、まさに彼のこと!」「自主隔離中もやっぱりストイック」といった多数の称賛コメントが寄せられた。しかし一部からは、「天下の“G.O.A.T.”がまさかのブラジャー!?」「一瞬、ビキニトップをつけているのかと思った!」との声も届いてしまったのだ。というのも、この日に公開された写真のロナウドは「身に着けるトレーニングギア」として知られる「SIXPAD」を装着していたから。ロナウドもブランド開発パートナーとして商品に関わっているため、CMを見たことがある人もいるだろう。左右の腕には「アームベルト」を、そして胸には「チェストフィット」を着けている。CMでは鎖骨とバストトップの中間あたりに装着しているチェストフィットを、ロナウドはちょうどバストトップが隠れそうな位置に装着していたため、まるでブラジャーを着けているかのように見えてしまったようだ。ロナウドが背筋を伸ばして堂々とした佇まいでキメているだけに、「ブラジャー姿」とのギャップが余計に笑いを誘う。そのためファンから、「ロナウドよ、一体何を血迷った?」「『ヴィクトリアズ・シークレット』のモデルでもイケるかも!」といったユーモアのあるコメントも見受けられた。現在この写真には736万件を超える「いいね!」と6万件以上のコメントが届いており、「ブラジャー姿」に見間違えながらも世界最多フォロワー数を誇る王者の貫禄はしっかりと見せつけたロナウドであった。画像は『Cristiano Ronaldo 2020年3月20日付Instagram「If you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance.」、2020年5月14日付Instagram「Home workout with EMS training gear SIXPAD.」、2020年4月12日付Instagram「We wish a Happy Easter to everyone」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 c.emma)