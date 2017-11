© 2011 P SOFTHOUSE Co., Ltd. Developed by PSOFT MOBILE

iPhone Xといえば、液晶面の上部にある「出っ張り」部分。

あれ、めちゃくちゃ気になりませんか?筆者はかなり気になります。

現在、あの「出っ張り」に対応しているサービスってかなり少ないですよね。

iPhone標準のカメラでは今までと同じく真四角の写真しか撮れませんし、多くのアプリも今までと同じ真四角の画面のまま・・・。

そんな中、あの「出っ張り」を最高に活かせるアプリを見つけたので紹介します。

あの「出っ張り」にあずきが引っかかる感動

あの「出っ張り」を最高に活かせるアプリ、その名も『あずきザザー』。

『あずきザザー』は、iPhoneを揺らすことでザルの上であずきを転がして「ザザー」っという波の音をたてられる究極にシンプルなアプリです。

独自開発の物理エンジン「あずきシミュレーター」により、あずき一粒一粒の動きを忠実に計算し、かなりリアルな音や動きを再現しているとのこと。

うん。確かにかなりリアル。





そして注目して欲しいのはあの「出っ張り」部分。

見てください!!「出っ張り」部分にあずきが引っかかっていますよ!!!!

これ、思った以上にiPhone Xの醍醐味を存分に味わえます。

なんて素晴らしいアプリなのでしょうか。





ザザー・・・





ザザー・・・・・・

あぁ、癒される。





iPhone Xの「出っ張り」をいち早く活かしたい人、アプリ『あずきザザー』を入れてみてください。