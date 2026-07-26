俳優路線に舵を切った野呂佳代（42）の勢いが凄まじい。特に今年は映画に力を入れているようで、5月に公開された綾瀬はるかと千鳥・大悟がW主演の「箱の中の羊」に始まり、8月28日公開の「時には懺悔を」、9月11日公開の「ルックバック」、その翌週の18日公開の「踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！」にも出演している。AKB48の初期メンバーだった野呂、今や“神7”も敵わぬ活躍ぶりだが、それを複雑な思いで見ているのがバラエティ班だという。

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野呂は昨年からすでにドラマ指向だった。1月期には「ホットスポット」（日本テレビ）、4月期には「なんで私が神説教」（同）、7月期には「初恋DOGs」（TBS）、10月期には「フェイクマミー」（同）に出演し、4期連続のグランドスラムを達成。

今年に入ってもその勢いは衰えず、1月期の日曜劇場「リブート」（TBS）では美容形成クリニックの院長役を、4月期の「銀河の一票」（フジテレビ・関西テレビ制作）では都知事選に立候補するスナックのママとして準主役を演じた。連ドラへの出演はここで途切れたが、前述の通り映画出演が続いている。民放プロデューサーは言う。

「今年5月に出演した『徹子の部屋』（テレビ朝日）では黒柳徹子さんから『出演作にハズレなし』と紹介されていましたが、まさに人気俳優として大ブレークしています」

野呂は2006年、第2期AKB48追加メンバーオーディションに合格したことで芸能界入りした元アイドル。メジャーデビューシングルの「会いたかった」にも参加したAKBの初期メンバーのひとりだ。

「とはいえ、当時最年長で、すでにぽっちゃり型だった彼女は、前田敦子をはじめとするいわゆる“神7”たちと比べると影が薄かった。『徹子の部屋』では、オーディションの応募書類では年齢をごまかし、写真を縦長に伸ばしたことで合格したと言っていました」

最初の握手会でファンから「アイドルとしての自覚がない！」と叱られたことも明かしていた。

バラエティへ

「そんな彼女が注目されたのはバラエティへの進出でした。AKB時代の2007年から2年連続で『M-1グランプリ』にエントリーしますが、いずれも2回で戦敗退。09年にAKBからSDNに移籍し、12年にグループを卒業すると『志村けんのバカ殿様』（フジ）に腰元役としてレギュラー出演します。15年から『ゴッドタン』（テレビ東京）に準レギュラーとして出演するようになると、変顔はもちろん扮装をしてモノマネなどにも挑戦しました。元アイドルながら体を張った“よごれ役”もでき、“いじられキャラ”でありながら愛くるしさがある。その上、なぜか親しみやすさがにじみ出るという不思議な魅力があります。加えて、飾らない人柄も可愛らしくて面白い」

昔のバラドルのような感じだろうか。

「そうですね、松本明子や井森美幸、森口博子、山瀬まみを彷彿とさせる“令和のバラドル”として期待されていました」

そんな彼女が俳優業へ……。

「それだけに、俳優として活躍する彼女を喜びつつも、“バラエティの野呂佳代”でヒット番組を狙っているバラエティ班のテレビマンは、困惑していると聞きます」

バラエティには戻ってこないのだろうか。

第2の小池栄子

「それはないでしょう。なにせ彼女が所属しているのは、ビートたけしさんや山田邦子さんを輩出し、今も有吉弘行や劇団ひとり、ダチョウ倶楽部らを擁する太田プロダクションですから。俳優路線をメインとしながら、バラエティ枠の椅子取りゲームにも参加していくと思います」

二刀流というわけだ。

「バラエティ過多にならないよう調整しつつ、名バイプレーヤーになるべく俳優業に力を入れていくのだと思います。もちろん主演ドラマもできると思いますが、名バイプレーヤーとして息の長い俳優活動を目指すのではないでしょうか」

ライバルは誰になるのだろう。

「彼女のポジションを脅かすライバルは見当たりませんし、今や“第2の小池栄子になれるか”というレベルですね。グラビアアイドルとしてスタートした小池は、すでに演技派としての評価が定着しています。俳優として彼女の域に達することができれば、バラエティでも武器になっていくと思います」

デイリー新潮編集部