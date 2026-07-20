JO1『東京リベンジャーズ』続編OP担当 「IGNITE」木全翔也と河野純喜は作詞参加で歓喜
グローバルボーイズグループ・JO1が、テレビアニメ『東京リベンジャーズ』（東リベ）の続編『東京リベンジャーズ 三天戦争編』（MBS・TBS・CBCで10月2日より放送）のオープニング主題歌「IGNITE」を担当することが決定した。「IGNITE」は、JO1が11月18日にリリースする11TH SINGLE「AAO」のリード曲で、本日20日にバンテリンドーム ナゴヤで開催された「JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ FINAL」にて発表された。
【画像】姿が激変！12年後のマイキー 公開された『東リベ』続編の場面カット
主題歌解禁にあわせ、JO1メンバー全員からコメントが到着。主題歌を担当する喜びや作品への想いなど、それぞれの熱いメッセージを寄せている。メンバーの木全翔也と河野純喜は楽曲の作詞にも携わっており、木全は「何度も何度もたくさん書き直して、リベンジを繰り返して、書きました」、河野は「何度でも立ち上がってリベンジするタケミチの姿を、まっすぐに伝えたくて「IGNITE」の歌詞に込めました」とコメント。作品と向き合いながら紡いだ言葉や、楽曲に込めた想いを語った。
9月には先行上映会の実施も決定。9月6日にはTOHOシネマズ六本木ヒルズ、9月21日にはTOHOシネマズなんばにて開催。登壇キャストなどの詳細は後日発表される。
『東京リベンジャーズ』は『週刊少年マガジン』（講談社）で2017年〜2022年にかけて連載された人気漫画が原作で、主人公で人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）が、人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、殺された恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始するストーリー。
コミックス累計発行部数は8000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月〜9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、第2期“聖夜決戦編”が2023年1月〜3月、3期“天竺編”が2023年10月〜12月にかけて放送され、2021年と2023年には実写映画化された。
アニメ続編「三天戦争編」は、東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じ、それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる。
■オープニングアーティスト・JO1コメント
＜川尻蓮＞
今回はJO1として、『東京リベンジャーズ』さんと、一緒にお仕事ができて大変嬉しく思います。大いなる運命に争いながら泥臭く戦う力強さがJO1に重なりご縁を感じました。世の中の皆さんも色んなものと戦っていると思いますが、ヒヨってる奴は居ないと思うので皆さんと一緒に戦える最高の音楽、作品を届けていけたらいいなと思います。
＜川西拓実＞
まずは、今回このような貴重な機会を頂けて本当に感謝しています。僕自身、『東京リベンジャーズ』のファンであり、このお話を聞いた時は信じられないくらい嬉しかったです。第3期が終わってからすごく楽しみに待っていたので、僕自身観るのもすごく楽しみにしています。その中で僕達JO1の楽曲が使われるという事で合わせて楽しんで欲しいと思います。最後のリベンジに合う楽曲だと思いますので、沢山聴いて楽しんで欲しいと思います。
＜木全翔也＞
今回作詞で参加させていただきました！JO1の木全翔也です！！まず『東京リベンジャーズ』のオープニング主題歌で作品に携われることになり、本当に嬉しく思います！！さらに、自分の作詞が採用されたということで、本当にびっくりです！！！自分も『東京リベンジャーズ』が大好きですし、たくさんのファンの方に愛されている作品なので、これは頑張らないといけないと思い、何度も何度もたくさん書き直して、リベンジを繰り返して、書きました。たくさん聴いてくださると嬉しいです！！
＜金城碧海＞
今回新たなエピソードと共に僕たちJO1の音楽が絡み合いより壮大で高揚感のある作品になっていると思います！初めてこの話を聴いた時は正直ひよりました、、けど、どんなに困難な状況でもアウェーな場所でも ファンの人（大切な人）の為に何度も立ち上がってきました！そういう部分が主人公含め作品に登場するキャラクターと類似してるのではないかと思います！今ではメンバーでひよってるやつなんて一人もいません！いつでも心の単車アクセル全開です！！僕たちには読者の皆さんがいて皆さんにはJO1がいます！一緒に新しい幕を開けて最高のストーリー描きましょう！！！いくぞぉぉぉぉ！！！
＜河野純喜＞
元々好きで観ていた『東京リベンジャーズ』！最終章は特に複雑で、混沌としていく世界の中で、何度でも立ち上がってリベンジするタケミチの姿を、まっすぐに伝えたくて「IGNITE」の歌詞に込めました。今回の機会を本当に嬉しく光栄に思います。アニメで「IGNITE」が流れるのがとても楽しみです！
＜佐藤景瑚＞
今回『東京リベンジャーズ』の主題歌に選ばれてすごく嬉しいです！とてもよく見ていた作品なので選ばれた時はびっくりでした。僕が好きなキャラクターは場地圭介です！僕は一時期長髪にしてたんですが、その当時すこし場地の影響もありました。長髪がかっこいいなって思いました。東リベのキャラクターみんなかっこいいです！そんな大好きなアニメなので気持ち込めて精一杯歌いたいと思います！たくさん聞いてください！
＜白岩瑠姫＞
このたび、JO1の11THシングルのタイトル曲が『東京リベンジャーズ』の主題歌に決まり、本当に光栄です。僕自身も作品の持つ熱さや仲間との絆、諦めずに前へ進む強さにたくさん勇気をもらってきました。楽曲を通して作品の世界観をさらに盛り上げられるよう、そして皆さんの心に残る一曲を届けられるよう全力で挑みます。ぜひ作品とあわせて楽しんでください。
＜豆原一成＞
『東京リベンジャーズ』の世界観と、この楽曲、あとJO1がすごくマッチしているなぁと個人的に思いました。歌詞の中にもリベンジと言う言葉も入っているのでそこも注目してほしいです。みんなで話し合って決めた曲なので、是非沢山の人に聴いてもらえると嬉しいです。
＜與那城奨＞
これまで数々のアーティストが『東京リベンジャーズ』を担当されてきた中で僕たちJO1が今回OPを務めさせてもらうことが本当に嬉しく思います！本作にも負けないくらいかっこいい楽曲になっていますし、今までとは違う一面をこの楽曲で出せたらいいなと思います。全力でそして全身全霊でJO1として『東京リベンジャーズ』に挑みます！よろしくお願いします！！
主題歌解禁にあわせ、JO1メンバー全員からコメントが到着。主題歌を担当する喜びや作品への想いなど、それぞれの熱いメッセージを寄せている。メンバーの木全翔也と河野純喜は楽曲の作詞にも携わっており、木全は「何度も何度もたくさん書き直して、リベンジを繰り返して、書きました」、河野は「何度でも立ち上がってリベンジするタケミチの姿を、まっすぐに伝えたくて「IGNITE」の歌詞に込めました」とコメント。作品と向き合いながら紡いだ言葉や、楽曲に込めた想いを語った。
9月には先行上映会の実施も決定。9月6日にはTOHOシネマズ六本木ヒルズ、9月21日にはTOHOシネマズなんばにて開催。登壇キャストなどの詳細は後日発表される。
『東京リベンジャーズ』は『週刊少年マガジン』（講談社）で2017年〜2022年にかけて連載された人気漫画が原作で、主人公で人生どん底のダメフリーター花垣武道（タケミチ）が、人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、殺された恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始するストーリー。
コミックス累計発行部数は8000万部を突破する人気作で、テレビアニメが2021年4月〜9月にかけて“8・3抗争編”“血のハロウィン編”が放送、第2期“聖夜決戦編”が2023年1月〜3月、3期“天竺編”が2023年10月〜12月にかけて放送され、2021年と2023年には実写映画化された。
アニメ続編「三天戦争編」は、東京卍會と天竺の抗争は凄惨な結果で幕を閉じ、それぞれが悲しみを抱えながら次の道へ進む中、花垣武道（タケミチ）は死亡した稀咲鉄太に畏怖の念を抱く。そして、タイムリープでの一部始終を聞いた佐野万次郎（マイキー）は、ある決断をする。
戦いを終えて過去を離れたタケミチは、ついに恋人・橘日向（ヒナタ）が生きている最高の未来に辿り着く。しかし、そこに“彼”の姿はなかった。3チームが覇権を争う“三天時代”となった世界で、最後のリベンジが始まる。
■オープニングアーティスト・JO1コメント
＜川尻蓮＞
今回はJO1として、『東京リベンジャーズ』さんと、一緒にお仕事ができて大変嬉しく思います。大いなる運命に争いながら泥臭く戦う力強さがJO1に重なりご縁を感じました。世の中の皆さんも色んなものと戦っていると思いますが、ヒヨってる奴は居ないと思うので皆さんと一緒に戦える最高の音楽、作品を届けていけたらいいなと思います。
＜川西拓実＞
まずは、今回このような貴重な機会を頂けて本当に感謝しています。僕自身、『東京リベンジャーズ』のファンであり、このお話を聞いた時は信じられないくらい嬉しかったです。第3期が終わってからすごく楽しみに待っていたので、僕自身観るのもすごく楽しみにしています。その中で僕達JO1の楽曲が使われるという事で合わせて楽しんで欲しいと思います。最後のリベンジに合う楽曲だと思いますので、沢山聴いて楽しんで欲しいと思います。
＜木全翔也＞
今回作詞で参加させていただきました！JO1の木全翔也です！！まず『東京リベンジャーズ』のオープニング主題歌で作品に携われることになり、本当に嬉しく思います！！さらに、自分の作詞が採用されたということで、本当にびっくりです！！！自分も『東京リベンジャーズ』が大好きですし、たくさんのファンの方に愛されている作品なので、これは頑張らないといけないと思い、何度も何度もたくさん書き直して、リベンジを繰り返して、書きました。たくさん聴いてくださると嬉しいです！！
＜金城碧海＞
今回新たなエピソードと共に僕たちJO1の音楽が絡み合いより壮大で高揚感のある作品になっていると思います！初めてこの話を聴いた時は正直ひよりました、、けど、どんなに困難な状況でもアウェーな場所でも ファンの人（大切な人）の為に何度も立ち上がってきました！そういう部分が主人公含め作品に登場するキャラクターと類似してるのではないかと思います！今ではメンバーでひよってるやつなんて一人もいません！いつでも心の単車アクセル全開です！！僕たちには読者の皆さんがいて皆さんにはJO1がいます！一緒に新しい幕を開けて最高のストーリー描きましょう！！！いくぞぉぉぉぉ！！！
＜河野純喜＞
元々好きで観ていた『東京リベンジャーズ』！最終章は特に複雑で、混沌としていく世界の中で、何度でも立ち上がってリベンジするタケミチの姿を、まっすぐに伝えたくて「IGNITE」の歌詞に込めました。今回の機会を本当に嬉しく光栄に思います。アニメで「IGNITE」が流れるのがとても楽しみです！
＜佐藤景瑚＞
今回『東京リベンジャーズ』の主題歌に選ばれてすごく嬉しいです！とてもよく見ていた作品なので選ばれた時はびっくりでした。僕が好きなキャラクターは場地圭介です！僕は一時期長髪にしてたんですが、その当時すこし場地の影響もありました。長髪がかっこいいなって思いました。東リベのキャラクターみんなかっこいいです！そんな大好きなアニメなので気持ち込めて精一杯歌いたいと思います！たくさん聞いてください！
＜白岩瑠姫＞
このたび、JO1の11THシングルのタイトル曲が『東京リベンジャーズ』の主題歌に決まり、本当に光栄です。僕自身も作品の持つ熱さや仲間との絆、諦めずに前へ進む強さにたくさん勇気をもらってきました。楽曲を通して作品の世界観をさらに盛り上げられるよう、そして皆さんの心に残る一曲を届けられるよう全力で挑みます。ぜひ作品とあわせて楽しんでください。
＜豆原一成＞
『東京リベンジャーズ』の世界観と、この楽曲、あとJO1がすごくマッチしているなぁと個人的に思いました。歌詞の中にもリベンジと言う言葉も入っているのでそこも注目してほしいです。みんなで話し合って決めた曲なので、是非沢山の人に聴いてもらえると嬉しいです。
＜與那城奨＞
これまで数々のアーティストが『東京リベンジャーズ』を担当されてきた中で僕たちJO1が今回OPを務めさせてもらうことが本当に嬉しく思います！本作にも負けないくらいかっこいい楽曲になっていますし、今までとは違う一面をこの楽曲で出せたらいいなと思います。全力でそして全身全霊でJO1として『東京リベンジャーズ』に挑みます！よろしくお願いします！！