SUVテイストを強めた専用デザインと充実の快適装備

ホンダは2026年7月10日、コンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発売しました。

今回の改良では、グレード構成を見直すとともに、デザインの変更や装備の充実を図り、それぞれのタイプの個性をより明確にしています。

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そんな新型フィットのなかでも、最も高価な最上級グレードとは、どのような仕様となっているのでしょうか。

2001年に初代モデルが登場したフィットは、2026年に誕生25周年を迎えました。国内ではシリーズ累計325万台以上を販売し、広い室内空間や多彩なシートアレンジ、優れた環境性能を備えたコンパクトカーとして、ホンダを代表するモデルへと成長しています。

現行の4代目フィットは2020年2月に発売。心地よさを追求したモデルとして、座り心地に優れたシートや快適な乗り心地、良好な視界を実現しています。

また、先進安全運転支援システム「ホンダセンシング」やコネクテッドサービス「ホンダコネクト」を搭載し、安全性や利便性も高められています。

今回のマイナーチェンジでは、各タイプの特徴をより明確化。エントリーグレードは従来の「BASIC」から「X」へ、スタンダードグレードは「HOME」から「Z」へ名称を変更しました。

また、スポーティな「RS」とアウトドアテイストの「CROSSTAR」は、ハイブリッド専用グレードとなっています。

なかでもZは、RSと共通デザインのフロントグリルやバンパーを採用するとともに、快適装備を充実。一方のRSは内外装の質感をさらに高め、スポーティな個性をより際立たせています。

そのなかで、ラインナップの頂点に位置するのが「e：HEV CROSSTAR（4WD）」です。

ボディサイズは全長4095mm×全幅1725mm×全高1570mm。コンパクトカーでありながら、全幅1700mmを超えるため3ナンバーサイズとなっています。

エクステリアには、CROSSTAR専用デザインのフロントグリルやバンパー、各種ガーニッシュ、16インチアルミホイールを採用。

さらにホイールアーチプロテクターやルーフレールを装備し、SUVテイストを取り入れたアクティブかつタフなデザインに仕上げられています。

ボディカラーは7色のモノトーンと3色のツートーンを用意し、豊富な選択肢から好みに合わせて選ぶことができます。

インテリアでは、アウトドアでの使い勝手を考慮し、シート表皮にプライムスムースと撥水ファブリックを採用。インテリアカラーはネイビーで統一されています。

また、助手席インストルメントパネルやフロントドアライニング、コンソールニーパッドにはプライムスムースのソフトパッドを採用し、上質感を高めています。

装備面では、フロントシートヒーターやステアリングヒーターに加え、UV＋IRカットフロントドアガラスやIRカットフロントガラスを標準装備するなど、快適性も充実しています。

安全装備では、全車に「ホンダセンシング」を標準装備。衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、アダプティブクルーズコントロール（ACC）、車線維持支援システム（LKAS）などを備えています。

パワートレインは、1.5リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステム「e：HEV」を採用。駆動方式は4WDで、WLTCモード燃費は23.3km／Lです。

価格（消費税込み）は295万5700円。最も手頃な「X（FF）」の180万6200円と比べると、価格差は114万9500円となっています。