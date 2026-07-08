《僕は心から、もうフジとは関わりたくないです》

【写真】「これは大丈夫?」と視聴者が心配する“接触面積”が多い、佐藤二朗と橋本愛

「作品は悪くない」スタンス

7月7日、『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）に出演していた佐藤二朗が公式Xで冒頭のように綴った。

「この発言は、同日に発表されたフジテレビによる5000字を超える文書が公表されたことを受けてのものです。フジテレビの文書は《当社ドラマ制作に関するご説明》と題され、一部で報じられた佐藤さんのハラスメント疑惑についての説明がなされていました。

文書の冒頭では、憶測や事実誤認に基づく情報発信が広がっているとしており、事実を発表する姿勢を見せていました。ハラスメント疑惑について詳細に説明したのち、外部弁護士によって、《男性俳優の一連の言動は女性俳優に受忍限度を超える精神的負荷を与えるものであり、女性俳優側に非はなく、ハラスメントと評価されるとの見解を示しました》と主張。

これを受けて、《人権尊重を最優先に考える当社としては、外部弁護士の見解を踏まえて、男性俳優の言動を問題であると判断し、その後の対応に当たることにいたしました》と、フジテレビ側の見解を述べていました」（スポーツ紙記者）

佐藤はこの文書を受けて、《フジテレビは、なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか。残念です》と自身のXで記している。

さらに《「踊る」関係者の皆様、本当にすみません。映画本編も、僕のところは全てカットしてほしい。》とまで悲痛な訴えも行ったのだ。

「佐藤さんは9月公開の『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』に出演する予定でしたが、このフジの姿勢に対し、一時は我慢の限界が来たのでしょう。

しかし、全カット要求から一夜明けた8日の朝には、《撮り終えたシーンを「カットして」は本広さんは勿論、多くに迷惑をかけます。その部分は心より謝罪し、取り消します》としました。これはどなたかからの指摘を受けて決めたことだそうで、佐藤さんの投稿通り、作品やその周りに迷惑をかけたくないという一心からきた“本音”だと思います」（前出・スポーツ紙記者）

佐藤のハラスメント疑惑が報じられてからは、映画『踊る』のスピンオフ作品の撮影が一時中断。一部では、“降板”とも報じられるなど、先行きが不安視されていた。このことについて、7月8日午後に佐藤本人が言及。

《いま本広監督から嗚咽止まらぬメールが来た。なんとこの期に及んで「まだスピンオフを諦めてない」と。なんて往生際が悪い人なんだ。 映画「踊るNEW」、9/18公開。マジで最高のエンタメです。皆さま是非。》

「出演シーンカットを撤回するなど、フジテレビとの絶縁は宣言しながらも、あくまで“作品は悪くない”というスタンスなのでしょうね。佐藤さんからすると、フジに見放された格好になりますが、それでもフジ映画を宣伝する姿勢には称賛の声も寄せられています」（前出・スポーツ紙記者）

局とは“縁切り”としながらも、作品愛を語った佐藤。この愛情に応え、スクリーンに足を運ぶファンも多いことだろう。

週刊女性PRIME