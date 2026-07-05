7月4日、女優でタレントの田中みな実が、パーソナリティを務めるラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、元KAT-TUNの亀梨和也との結婚と妊娠について自ら言及した。さらに、そこで語られた彼女の葛藤に同情も集まっている。

この日の放送では、番組の冒頭、CM明けに「結婚及び妊娠を発表させていただきました。ありがとうございます」と田中本人が切り出した。SNSをしていない田中の肉声を届けられる唯一の場所だと語り、現在の心境や身体の変化について明かした。

「田中さんは妊娠についても触れ、『何があるか分かりませんからね、こればっかりは。年齢も年齢ですしね』と、不安があることを明かしました。そのうえで『無事に生まれてくるかどうかっていうところもドキドキしてるので、そこまで発表します、とかもしたくなかった』と、妊娠を公にすることには後ろ向きだったと告白しました。仕事上の調整などが必要だったこともあり、やむを得ずの公表だったようです」（芸能プロ関係者）

田中の本音が垣間見えたこの日の放送には、同情も集まっていた。

《一般人でも気を張って過ごさなくては行けないんだから有名人はもっと大変だよね》

《大変だなー出産するだけでも大変なのに、そこにファンや事務所とかいろんな事が絡んできて》

《芸能人ってこまめに発表やら報告やらしなきゃいけないからストレスも強いだろう》

Xには、一般人とは違い、気を遣う場面が多いことに心身への影響を心配する声も少なくない。さらに前出の芸能プロ関係者は、トップアイドルとの結婚によるストレスの大きさも危惧する。

「田中さんのお相手は、一世を風靡してきたトップアイドル。結婚と妊娠を発表してから祝福が広がる一方で、亀梨さんのファンからは複雑な心境を吐露する声が聞こえてくるのも事実です。さらに今回のラジオ番組での報告も、最後まで亀梨さんの名前は出ませんでした。あえて触れない選択は、田中さんなりの気遣いがあったように思います。彼女はSNSをやっていないため、ダイレクトにファンの声を見る機会は少ないかもしれませんが、最大限の配慮をつねに考えるストレスも大きいはずです」

出産に向けて心身を大切にしてほしいものだ。