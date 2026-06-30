[6.29 W杯決勝T1回戦 オランダ-モロッコ モンテレイ]オランダ代表がFWコーディ・ガクポのゴールで先制した。ガクポは今月27日にモデルで恋人のノア・ファン・デル・ビーさんが、第2子となる男の子が流産したことを公表していた。10月に出産予定だった。ガクポは得点が決まると頭を抱えてピッチに突っ伏し、仲間の祝福を受けて立ち上がった際も、ユニフォームで顔を覆った。そして点に指を立てて、天国の愛息に祈りを捧げた。