LINEヤフーは、「Yahoo!ニュース コメント」で、生成AIを活用して投稿コメントを要約する「コメントAI要約 β版」の試験提供を開始した。 対象は、一定数以上のコメントが投稿されている記事。コメント欄内の「コメントをAIで要約する」ボタンを押すと、「おすすめ順」で上位に表示されるコメントをもとに要約が表示される。 要約結果では、コメント欄で注目されているポイントや、利用者に新たな視点