高市早苗首相とインドのモディ首相が7月初旬の会談で、AI分野の協力を確認する共同声明を発出することが30日、分かった。文章の要約や分析に使える「大規模言語モデル」開発に向けた連携を盛り込んだ。政府関係者が明らかにした。