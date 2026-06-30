実際には現代劇？朝ドラことNHK連続テレビ小説「風、薫る」が6月27日に第65回の放送を終え、折り返し地点を過ぎた。この作品の特色とテーマを読み解く。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】朝ドラ視聴率ワースト1位のヒロインは？「風、薫る」の舞台は明治期の看護界。しかし、そこで描かれている看護界の問題や社会の課題、男女格差は現代にも通じる。近代時代劇の姿を借りた現代劇と呼んで