国民生活センターがまとめた悪質通販サイトの特徴（同センター提供）悪質通販サイトによるトラブルが相次いでいる。フリーマーケットサイトの画像や文言を流用して本物に成り済ましたり、2次元コード（QRコード）決済を悪用したりする手口も確認された。関連する相談件数が増えており、国民生活センターが注意喚起している。センターによると、決済方法としてQRコードを指定した上で、個人アカウントに送金させるケースもあっ