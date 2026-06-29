同居する10代少女に自宅で性的な暴行をしたとして29日、不同意性交等の疑いで大分市の男（46）が逮捕されました。 不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む会社員の男（46）です。 男は今年5月下旬から6月上旬までの間に、市内の自宅で同居する10代少女に対して性的な暴行を加えた疑いが持たれています。 6月11日に状況を知った県内の児童相談所から警察に情報提供があり事件が発覚しました。 警察の調べに対し、男