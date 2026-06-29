レノファ山口FCは29日、あす30日のトレーニングについて午前は練習を行わず14時開始の練習のみに変更すると発表した。同日は午前2時からワールドカップの日本代表対ブラジル代表が開催される。クラブは「FIFAワールドカップサッカー日本代表を全力で応援するため」と説明。選手やチームスタッフが試合を観戦できるように配慮した形だ。山口は「コンディションを整えた後、午後のトレーニングは14時開始となります」と伝え、