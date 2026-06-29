ワコムが反発している。前週末２６日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、英ロンドンに本拠を置く投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズによる株式保有割合が１３．７４％から１４．８３％に上昇したことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資であり、発行者の持続的な企業価値の向上に必要であると判断した場合には重要提案行為などを行う可