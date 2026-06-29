ペースが狂いがち。スキントラブルに遭う恐れも。食生活の見直しが回避策。仕事は、苦手な分野に手を出すと後悔する恐れが。自信あることや得意な作業を極めるとチャンスを掴めそう。恋愛は理想が高い割に相手を見る目は低め。今週は出会いより自分磨きに精を出して。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら