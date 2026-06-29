身体のデトックスが開運を招く週。肩凝りや足のむくみに悩んでいる人など日々リンパを促すケアを抜かりなく。仕事は周囲の意見に惑わされ損をしがち。自分がどうしたいかの主張はしっかり通しましょう。金運は断捨離が財運アップに。恋愛は週末に出会いが盛り上がります。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら