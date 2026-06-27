香川県立図書館 子どもが図書館を利用するきっかけを作ろうと、香川県立図書館が2026年7月11日午前10時半～11時、「子どものためのとしょかんコンサート」を開催します。開場は午前10時。 香川県立図書館2階の視聴覚ホールで、楽器の紹介、歌と手遊び「こぶたぬきつねこ」、演奏「ぞうさん組曲」、歌「勇気100％」などを行います。出演は、香川県内で活動するアマチュア音楽家の有志、金管アンサンブル「