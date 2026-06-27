香川県庁 災害などが起きたときに備えてあらかじめ対応や体制を決めておく事業継続計画（BCP）について、香川県が2026年度に認定する優良取組事業所を募集しています。 自社の取り組みだけでなく、取引先や地域と連携し、災害などが発生しても事業を中断させない、中断しても短時間で復旧させる体制や手順が整っていることを重視しています。 学識経験者などで構成する審査委員会の意見を踏まえ、香川県が認定の可否を決