見附市は、企業の人材不足の解消のため市公式の求人求職サイトを始めました。 23日、実際に利用している企業から活用方法を学ぶセミナーが開かれました。見附市は2026年7月、新潟市内の企業が運営するシステム『マッチボックス』を導入しました。事業側が1日から数時間単位など単発の仕事を掲載し、求職者が希望の条件にあわせて働くことができます。 23日に活用セミナーが開かれ、見附市内の事業者などが参