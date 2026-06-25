「フェースを開いて、スタンスを左に向ける。カットに振って砂を爆発」で、脱出成功！これで満足してはいけません。 「狙いどおりに打つ」これができれば、もうバンカーは怖くない！ 【状況】バンカーが大きく距離がある 【ミスのパターン】体重移動で距離を出そうとするとヘッドが砂に入る位置がずれる 苦手な理由はこれ！ 「トップで右足に乗る」など体重移動すると、クラブの