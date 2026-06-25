当時17歳の女子高生に対する殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われていた内田梨瑚被告（23）の判決が言い渡された。北海道・旭川地裁は求刑通りの懲役27年と判断するも、“ネット”の怒りはまだまだ収まらずーー。

【写真】内田被告に懲役27年判決の「女性裁判長」に星一つ、経歴も明かすサイト

2024年4月、SNSをめぐるトラブルの末に女子高生を裸にして、橋の上から落とした殺人などの罪に問われていた内田被告。裁判では「殺意はなかった」「橋から落としていない」などと潔白を主張するも、旭川地裁はこれを認めなかった。

田中結花裁判長は「被告人を懲役27年に処する」との判決後、争点となっていた“殺人罪”についても「殺人の実行行為に該当すると認められる」と、被告に殺意はあったと判断。続けて、

「激情にかられて被害者の人格や尊厳を踏みにじり、非常に残虐で卑劣。動機も短絡的かつ極めて自己中心的で酌量の余地は全くない」

内田被告を断罪。「無期刑」こそ相当としなかったものの、検察の求刑から減刑を認めることなく懲役27年を言い渡したのだ。ところがーー、

「こんな判決で家族が報われるか! 死刑か無期やろうが、それが国民の声や」

田中裁判長が判決主文を述べた直後、男が大声を張り上げながら法廷に乱入するハプニングが発生。建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称配達業の村山哲志容疑者（48）で、はるばる福岡県北九州市から旭川を訪れて文句をつけたのだ。

こんなに軽いものなのか

今回の地裁判決に納得がいかないのは被害者遺族も同じだ。

【残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪が、こんなに軽いものなのかと思っています。娘は17歳で人生も夢も奪われましたが、内田被告人は法律に守られて、刑務所での最長でもたった27年間の生活を終えた後は、出所して自由な生活を送り、新しい人生を送ることができるのです】

判決後の遺族コメントでは求刑通りとはいえ、一生帰ってくることはない娘への悲痛な思い、内田被告が27年後には自由になることへの苛立ちが見えた。

この報われない被害者と遺族への同情か、それとも内田被告の犯行、言動に対する嫌悪感からなのか、ネット上では村山容疑者同様に判決は受け入れ難いとする声がヒートアップ。その矛先は「懲役27年」判決を下した田中裁判長にも向けられている。

ネット関連の訴訟を専門とする田中一哉弁護士が作成した、全国の裁判官の判決事例を閲覧でき、また裁判官を5段階の口コミ評価で投稿できるサイト『裁判官マップ』にも大きな影響を与えている。

そこでは田中裁判長のページも存在し、旭川地裁での職に就くまでの経歴や過去の注目判決の閲覧もでき、6月24日に内田被告の判決ニュースも追加されたばかり。そして24日までの閲覧数ランキングは、掲載されている全国2085人の中で1位と、やはり全国民が注視した判決の影響は大きそうだ。

死刑か無期懲役が妥当と思う

そして荒れているのが「匿名」投稿できる口コミだ。ここまで田中裁判長に関する口コミ数は722件で、平均評価は2.4ではあるが、膨大な口コミ数を処理しきれていないのか、現時点で全ての口コミ投稿が反映されているわけではなさそう。

最も多い「星一つ」と評価したユーザーの言い分として、

《死刑か無期懲役が妥当だと思う。過去の判例に従うのはわかるが、遺族の気持ちを考えると納得はできない》

《これだけ非道なことをして懲役27年は信じられません。求刑を超える判決を出して欲しかったです。》

《こんなにも懲役27年が、軽すぎると感じたことはない。司法が加害者の味方なら、この先、何を信じて生きていけば良いのか。》

《暴れたおじさんの意見が国民の総意》

多く見受けられるのが「遺族の気持ちを考えろ」といった感情論に基づいた投稿。

糾弾すべきは裁判官ではない

一方で「５つ星」をつけた、つまりは旭川地裁の判決を妥当とする口コミ。

《検察官の訴訟活動である求刑を裁判官が行ったと勘違いされている方がおられるようですね》

《求刑27年に対して判決27年は最大限、世間の処罰感情を汲んでくれたものと思いますこの件で低評価をつける意味がわかりません》

《検察の求刑に満額回答をしたこの裁判官を責めるのではなく、この卑劣な殺人にたった27年と日和った求刑出来なかった検察を糾弾するべき。》

《27年の求刑自体が短いことは勿論で、とても納得のいく結果ではありません。けれどそれは司法の欠陥であり、田中裁判官が批判される理由にはなりません。》

まず「懲役27年」は検察側が求刑したものであり、田中裁判長は原告被告の証言と答弁、提出された証拠をもって量刑が「妥当」と判断を下したと尊重。遺族コメントでもあった【Pay Payの残高を約10万円も使われて殺されている】とする、強盗殺人罪に関しても警察、検察が立証しきれなかった結果と見ている。

SNSやネットコンテンツの拡大により、モノ言えるネットでは自身の正義や倫理を振りかざす“正義マン”が増えている。くれぐれも法廷乱入のような行き過ぎた正義が、批判を超えたネットの誹謗中傷にならぬよう気をつけるべきだろう。

この日、判決内容を受け入れて控訴しない方針であることがわかった内田被告。「27年」という刑期は、彼女にとって長いものなのか、それともーー。

