豆柴の大群
TBSテレビのバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の企画から誕生した日本の5人組女性アイドルグループ。所属事務所は株式会社WACK。
2026年6月25日
2023年3月2日
2021年10月28日
-
人気アイドルPと元ハロプロのUSJ不倫 宿泊先は1泊最低10万円のホテルか
元ハロプロアイドルと不倫関係にあるようだと、文春が報じている
文春オンライン
-
「豆柴の大群」などのプロデューサー 元ハロプロアイドルと半同棲不倫か
既婚者だが、元ハロプロメンバーのZOC・巫まろと半同棲しているそう
文春オンライン
2021年10月3日
2021年3月25日
2020年12月30日
-
レコード大賞で「豆柴の大群」メンバーが転倒「水ダウの仕業」説が浮上
安住紳一郎アナは「番組の密着が入ってたみたい」と、演出であることを説明
デイリースポーツ
-
レコ大で起きた豆柴の大群の転倒 クロちゃんに「お前がやらせたな」と苦情
密着番組向けの演出だったようだとして、安住紳一郎アナが謝罪する展開に
デイリースポーツ
-
「豆柴の大群」がレコ大授賞式で転倒・搬送 密着番組の「演出」と謝罪
授賞式では「豆柴の大群」のメンバーが転倒し、運び出されたという
デイリースポーツ