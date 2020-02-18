豆柴の大群

TBSテレビのバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』の企画から誕生した日本の5人組女性アイドルグループ。所属事務所は株式会社WACK。

2026年6月25日

2023年3月2日

2021年10月28日

2021年10月3日

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2020年2月19日

2020年2月18日