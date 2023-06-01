【ぐらんぶる Season 3】 放送開始日：7月6日より毎週月曜24時～ 放送局：TOKYO MX・BS11、MBSほかにて 最速配信：U-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズ、Leminoにて7月7日より毎週火曜日0時～順次開始

アニメ「ぐらんぶる Season 3」が、TOKYO MX・BS11、MBSほかにて7月6日より毎週月曜24時～放送開始となる。最速配信はU-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズ、Leminoにて7月7日より毎週火曜日0時～順次開始される。

本作は原作・井上堅二氏、作画・吉岡公威氏による青春ダイビングコメディマンガのアニメ第3期。オープニング主題歌はFUNKY MONKEY BΛBY'Sが歌う「夏子」に、エンディング主題歌は豆柴の大群が歌う「裸のマーメード」に決定している。

また、第1話「やり残し」のあらすじと先行カットも公開されている。

「ぐらんぶる Season 3」

・放送開始日：7月6日より毎週月曜24時～

・放送局：TOKYO MX・BS11、MBSほかにて

・最速配信：U-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズ、Leminoにて7月7日より毎週火曜日0時～順次開始

□「ぐらんぶる Season 3」のページ

【TVアニメ「ぐらんぶる」Season 3 本PV】【「ぐらんぶる Season 3」あらすじ】

今度はパラオで、ぐらんぶる！

北原伊織が伊豆で大学生活を始めて数か月ー

居候しているダイビングショップ「グランブルー」ではかわいい従妹の古手川千紗と一つ屋根の下。そこに従姉の古手川奈々華、オトナの色気がたまらない浜岡梓、同級生の吉原愛菜も加わって、順風満帆な青春のキャンパスライフを過ごしていた！

……というのは一面で、大学生活の大半は全裸野郎どもとの狂乱騒ぎ！

というのも、伊織が入ったダイビングサークル「Peek a Boo（ピーカブー）」は、ダイビングはそこそこに屈強な男達が全裸になって酒を酌み交わすバカ騒ぎを日常としており、伊織はイケメンだが真性オタクの今村耕平と共に、すっかりサークルに染まっていたのだ。

そんな中、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平はアニメがリアルタイムで見られないので海外には行きたくないと言っていた事を思い出し…

今夏、初の海外パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける！

【第1話「やり残し」あらすじ】

夏も残り僅か。Pabの3年生たちはもうすぐ引退の季節。そんな折、夏にやりのこしたことをみんなでやろう！と案を出し合うことになった。みんなの浴衣姿が見たい…たこ焼きを作りたい…記憶に残る飲み会をやりたい。そんな大学生活の青春を彩るイベントは、平和に終わるはずがなかった。メモの端っこに書かれた【※全てPab式で】の文字。普通じゃいられないPab式納涼祭は、まず脱ぐところから始まる!!

【場面カット】

(C)井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる３製作委員会