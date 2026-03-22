デスクトップPCより省スペースでノートPCより拡張性の高いミニPCは、ビジネスパソコンとしても「第三の選択肢」として注目を集める存在です。そんなミニPCを作業用PCとして導入を検討する上で拡張性を活かしたストレージの増設を実際に行い、ベンチマークテストで性能を確認してみました。◆作業用PCの機種選定今回、作業用PCを選定する上で重視したポイントは以下の通りです。・省スペースであること・CPUやGPUの性能はそこそこで