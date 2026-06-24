俳優の井桁弘恵（29）がサッカー日本代表の勝利後に投稿した、無防備ショットに注目が集まっている。【映像】井桁弘恵の水着姿や笑顔ショットこれまでにも、ホテルのベッドで朝日を浴びている姿や、バラエティー番組の企画で訪れたペルーでの水着ショットなどをInstagramで発信し、話題になっていた井桁。W杯日本代表勝利後の笑顔ショットに反響6月21日の更新では、日本テレビのFIFAワールドカップスペシャルキャスターとし