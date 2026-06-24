「ラストライブ後の打ち上げの様子は、櫻井翔さん（44）が有料会員向けブログで6月15日に詳細に明かしていました。それによると、スタッフを交えた乾杯とメンバー5人だけでの乾杯を行ったそう。帰り際には“またね”と言うメンバーもいたようです」（芸能関係者）

5月31日に行われた嵐のラストライブから早くも3週間以上。嵐ロスが続くなか、メンバーが過ごした“最後のひととき”が少しずつ明かされている。

「櫻井さんはラストライブ翌日の6月1日に生出演した『news zero』でも打ち上げについて話していました。メンバー5人だけでステージ上で車座になり語り合ったとか。松本潤さん（42）や二宮和也さん（43）も、それぞれのSNSで5つのワイングラスの画像を公開していました」（前出・芸能関係者）

なかでも、意外な変化を見せたのは大野智（45）だった。

「大野さんは、自身の主演ドラマの撮影中などは自分の出番が終わると真っ先に帰るのが恒例。これまでの嵐のライブでも、打ち上げはほかのメンバーに誘われてやっと参加する“受け身”な姿勢のことが多かった。ですが今回のラストライブでは、大野さんが自ら率先して『飲もうよ！』と周囲に声をかけていたそうなのです」（制作関係者）

ラストライブにして、これまでにないノリノリな様子で打ち上げに参加したという大野。嵐への思い入れの強さを感じさせる。というのも、活動を休止していた2023年10月に本誌が都内でキャッチした大野は、浅黒く日焼けし、あごには髭を蓄えたアイドルらしからぬ姿だったのだ。

「ですが再始動にあたって、大野さんは食事制限や自宅での筋トレを行って1カ月に3kgも減量するなどコンディションを整えてきました。そして外見だけでなく、歌やダンスも衰えておらず、ラストステージには相当の覚悟で臨んだことがわかります。これだけの強い思いだったのですから、打ち上げも達成感や名残惜しい気持ちなど、さまざまな思いがあったのでしょう」（前出・制作関係者）

有終の美を飾り、今はその余韻に浸っていることだろうーー。