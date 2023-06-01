W杯期間中にPK戦のルールが変更か FIFAが要請と海外報道「より公平にするため」
FIFAがW杯期間中にPK戦のルール変更をIFABに要請
国際サッカー連盟（FIFA）が、現在開催されている北中米ワールドカップ（W杯）の期間中にもかかわらず、PK戦のルール変更を求めていることが分かった。
英紙「The Times」が報じた。FIFAはより公平な条件を整えるための改正を望んでおり、ノックアウトステージが始まるまでの決定を求めている。
記事によると、FIFAはサッカーのルールを策定する国際サッカー評議会（IFAB）に対し、PK戦におけるコイントスの回数を現行の2回から1回へと変更するよう法改正を要請した。
現在のルールでは、使用するゴールを決めるコイントスと、先攻・後攻を決めるコイントスがそれぞれ行われている。FIFAが提案している新規則では、コイントスを1回のみ行い、その勝者が「先攻か後攻かを選ぶ権利」または「使用するゴールを選ぶ権利」のどちらか一方を選択し、敗者が残されたもう一方の選択権を得る仕組みにするという。
FIFAは「より公平にするため」として大会途中での規則変更を呼びかけている。変更が認められるかどうかの決断は、現地時間6月28日の日曜日にノックアウトステージの試合が始まる前に下されなければならないと伝えている。（FOOTBALL ZONE編集部）