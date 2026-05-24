キル フェ ボン｢MELONフェア｣第二弾記事は、筆者のりぴよと同郷･静岡県袋井市産のクラウンメロンを使用したタルトの実食レポ。袋井市は、日本を代表する最高級マスクメロン｢クラウンメロン｣の中心産地。｢一木一果｣と呼ばれる、1本の木に1玉だけを育てるぜいたくな栽培方法により、極上の甘みと芳醇な香りを実現。そんな“キングオブメロン”を使用した2種のタルトをキル フェ ボン青山店で食べ比べ! 何度訪れても恋に落ちるϖ