息子に勉強を強いる母親▶【マンガ本編】『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』を最初から読む「うちの春樹は最高の息子」――名門校に進学し、反抗期もなく、まっすぐに育った自慢の息子。母親にとって、それは誇りであり、努力の証でした。しかし同じ家庭の物語を、息子の視点から見ると、まったく違う景色が広がります。コミックエッセイ『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時