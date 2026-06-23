元マネージャーの女性に暴行を加えた罪などに問われているタレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告の初公判が開かれ、デヴィ被告側は起訴内容をおおむね認めました。タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告は、去年2月、飲食店で自身の事務所の女性従業員にグラスなどを投げつけた暴行の罪のほか、去年10月、当時のマネージャーを殴るなどして暴行を加えた罪に問われています。午後1時半から始まった初公判で