新日本海フェリーは、新造船「はまなす」の就航を当面の間延期する。6月29日から舞鶴〜小樽航路で運航予定だったものの、建造中の不具合を確認し、船体の引き渡しが遅れる見通しとなった。就航予定だった便は「あかしあ」で代替運航し、予約を順次振り替える。同船舶では「au Starlink フェリーWi-Fi」を提供しない。振り替え後は新しい予約内容を確認し、金額が変わる場合は精算手続きが必要となる。船舶変更を理由に取り消す場合