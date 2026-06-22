台風7号は、25日(木)には強い勢力で沖縄の南に進み、25日(木)から27日(土)頃にかけて、沖縄に接近する見込みです。台風の進路によっては、先島諸島と沖縄本島地方で、大荒れ、大しけ、警報級大雨となるおそれがあります。また、台風が運んでくる湿った空気が、本州付近の梅雨前線の活動を活発化する可能性もあります。今後の情報に注意してください。

台風7号は25日〜27日頃、沖縄に接近 梅雨前線を活発化するおそれも

非常に強い台風7号は、今日22日15時にはフィリピンの東にあって、1時間におよそ15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50m/s、最大瞬間風速は70m/sで、中心から半径110キロ以内では風速25m/s以上の暴風となっています。



台風は、今後、強い勢力で沖縄の南に進み、25日(木)から27日(土)頃にかけて沖縄地方に接近する見込みです。台風7号の接近に伴い、沖縄では雨・風が強まり、台風の進路等によっては、先島諸島と沖縄本島地方では大荒れ、大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。



また、台風7号の進路によっては、台風が運んでくる熱帯由来の湿った空気が梅雨前線に向かって流れ込み、本州付近で前線の活動が活発化するおそれもあります。台風7号から離れた場所でも、雨の降り方に注意してください。



なお、南の海上には台風7号のほかにも、マリアナ諸島付近に熱帯低気圧のまとまった雲があり、今後の動向に注意が必要です。

「強い」勢力の台風とは?

「台風の強さ」は、風の強さである「最大風速(10分平均)」をもとに、決められます。最大風速が54m/s以上は「猛烈な」、44m/s以上54m/s未満は「非常に強い」、33m/s以上44m/s未満は「強い」台風です。



台風7号は、25日(木)には、「強い」勢力で沖縄の南に進んでくる予想です。風速33m/s以上の猛烈な風が吹くと、走行中のトラックが横転したり、多くの樹木が倒れたりするおそれがあります。電柱や街灯で倒れるものや、ブロック塀や住家が倒壊するものがでる可能性もあります。なお、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多く、時には3倍以上になることもあります。