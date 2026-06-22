Claudeの開発で知られるAI企業のAnthropicは2026年7月8日にプライバシーポリシーの更新を予定しています。新たなプライバシーポリシーには本人確認に関する項目が追加されており、一定の場合において本人確認が必要となることが明記されています。Claude での本人確認 | Anthropicヘルプセンターhttps://support.claude.com/ja/articles/14328960Privacy Policy \ Anthropichttps://www.anthropic.com/legal/privacyAnthropicは202