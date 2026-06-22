【スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ】 7月31日 上映開始 7月31日に上映開始となる映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」について、特別映像と特別ビジュアルが公開された。 公開された映像は、主演のトム・ホランドさんのインタビューなどを含む本編予告映像。前作にて愛する人たちの記憶から自らの存在を消したスパイダーマンが、新た