日本―チュニジア戦ドラゴン解説第1回サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。この試合に合わせ、2022年カタール大会に続き「THE ANSWER」で解説を務める元日本代表FW久保竜彦が編集部に来訪。試合を分析した。全3回の第1回は2得点で世界を驚かせたFW上田綺世について。特に2点目の後半39分、ヘディング弾をスキル面