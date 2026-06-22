日本―チュニジア戦ドラゴン解説第1回

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、1次リーグF組で日本がチュニジアと対戦。4-0と快勝し、決勝トーナメント進出に前進した。この試合に合わせ、2022年カタール大会に続き「THE ANSWER」で解説を務める元日本代表FW久保竜彦が編集部に来訪。試合を分析した。全3回の第1回は2得点で世界を驚かせたFW上田綺世について。特に2点目の後半39分、ヘディング弾をスキル面から絶賛。かつて自身も務めた日本のセンターFWの逸材に「日本のエースやろ。カマモトさん以来よ」と認定し、賛辞を贈った。（取材・構成＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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上田よかったよ。あの2点目。でも（試合後の中継局インタビューは）シュートばっかり聞くやん。（1点目の）足の。

あのヘディングのすごさ、わからんのやろか。

まず、3、4本バックステップやけんね。もう、その時点で難しい。めっちゃ難しい、シュートするのがね。落としたりはできるけど。多分あのコースしかなかったし、（軌道も）ふわーんっていうのしかなかったし。それを完璧にやった感じよね、何も狂わず。

で、体が伸び切っとったから。体がむちゃくちゃ強いと思うし、体の使い方が上手かったもん。（首を）振ると、絶対、入らんから。ボールに（上手く）当たらんから。（ボールを）送り出す感じよね、首は振らずに。

（広島で同僚だった）ハシェックがむっちゃ上手かった。ふわーんってやるの。センタリングシュートとかはよくしとったけど、ああいうのもむっちゃ上手かった。上田も外国人の取り方やね。

俺も（同じようなヘディングを）練習で真似したけど、むっちゃ難しい、本当に。バックステップ踏みながらがやっぱ一番難しい、何でも。シュートするのにも、足に当てるのにも。

日本人でヘディング上手かった選手で言うと、高木（琢也）さんは上手かったね。ゴン（中山雅史）さんは勢いって感じやったけど。技術とかよりもう勢いで。ああいう上手さがあるのは高木さんやし、上田もそうよね。

1点目もすごかったよ。振りはすごいよね。パンチあるっていうのは、昔からわかっとったけど、タメの作り方が上手かった。ボール受けてから、ふわっと動きながら「あれ？ パス出さん？」みたいな感じで。

インタビュー聞いたら（シュートと）決めとったんやね、パスは選択肢なかったって。敵2枚おったけど、どうポジション取るかを見とったんよね。で、股行ける（抜ける）な、みたいな。誘いながらドリブルしとった、すごいよ。

感じる将来性「レアルとかバルサ行けるんじゃないの。まだ27歳やし」

完全に上田がエースやろ。（ファンの間で「久保竜彦以来の代表センターFW」という声もあると聞かされ）いや、俺はW杯出てないけんね。

そんなこと言ったら、もう釜本（邦茂）さん（1960〜70年代に代表で活躍）以来じゃないの。なんか、安心できるじゃないけど、ボールを預けれる存在で言うと。俺は日本で一番のFWと言ったら、釜本さんって思っとったけどね。

上田のすごさ？ 強い、強いよ。シュート力も。ヘディングあんな上手いとは思わんかったけど。そんなんもできるんやって思ったよ。

ワントップで出るのも、体がむっちゃ強くないといけんしね。やっぱ収めれんしね。それで4年前は収まらんくて、悔しいって言って、それで収まるようになるんや、4年でね。やっぱ、すげえよね。

あ、もう、レベルが上がってるんやって思った。今日の試合見て。

スウェーデン戦はもっとボールが来ると思う。それで、そういうの（自分らしいプレー）を出し続ければ、チームは絶対上の方に行けるよね。レベルがもう1個上がるんじゃないんかね。

本人もレアルとかバルサ行けるんじゃないの。まだ27歳やし。

でも、上田が良かったのは別のやつのおかげでもあると思うんよ。最終ラインの3人よね。

■久保 竜彦 / Tatsuhiko Kubo

1976年6月18日生まれ。福岡・筑前町。筑陽学園高を経て、1995年に広島加入。日本代表・森保一監督（当時選手）とは7年プレーした。2003年に横浜F・マリノスに移籍し、リーグ連覇に貢献。1998年に日本代表デビュー。ジーコジャパンとなった2003年以降は日本人離れした身体能力と強烈な左足でエースとして活躍したが、腰や膝など度重なる怪我により、2006年のW杯ドイツ大会は落選。以降、横浜FC、広島などを渡り歩き、2014年に引退。J1はリーグ戦通算276試合94得点。日本代表は国際Aマッチ通算32試合11得点。引退後は山口・光市に移り住み、コーヒー焙煎や塩作りなど、異色のセカンドキャリアを歩む。2024年2月、初孫が誕生。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）