『ファルカオ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
THE ANSWER
Qoly
長友佑都は公式発表を前に、「ようこそ、ガラタサライへ！」とツイート
FOOTBALL ZONE
倒れた選手の手当てをする中、救急箱のような物をピッチ外に放り投げたため
韓国とのテストマッチを前に、FWファルカオが日韓の違いを分析
サッカーダイジェストWeb
12日付のフランス誌に、「野球選手を目指そうと思っている」と告白
ユベントスのパウロ・ディバラは、3700万ユーロ増で急激な上昇を見せている
昨季の不振について「プレーする機会が少なすぎた」と指摘
SOCCER KING
ゲキサカ
グランドに乱入した少年ファンがファルカオに抱きつき、練習が中断
Sports Watch
1位はクリスティアーノ・ロナウドで8000万ドル(約95億円)という結果に
スタッツが示す不十分な数字、8日のウェストハム戦で得点できなかったこと
大金を投じ獲得したファルカオのユニフォームで名前表記を間違えたという
Gazzetta.it.
マドリード側の優柔不断ぶりが仇となり、移籍が不調に終わったと主張
デイリースポーツ
英メディアによると契約期間は4年で、移籍金は約89億円
スポニチアネックス
「夢が現実になる。万歳マドリー」と投稿し、3分後に削除している
Rマドリードも興味を示しているが、マンCが一歩リードしていると報じられる
スポーツ報知
移籍金は約109億円とされ、レアルと本人の間では基本合意しているという
同選手は、7日の練習中にゴールポストと接触して右足首を捻挫