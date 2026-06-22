飼い主さんが近づいた瞬間、熱烈なアピールが始まって…？甘えん坊すぎる猫さんのあまりの可愛さに、魅了される視聴者さんが続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「初っぱなの甘え声にやられちゃいました…」「なんでこんなに毎秒可愛いんでしょうね」「ループが止まらないw」といったコメントが寄せられました。

【動画：布団の上でくつろぐ三毛猫→近づいてみたら、次の瞬間…悶絶必至の『あざとすぎる行動』】

飼い主さんの顔を見ると…

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の女の子「ミケ」ちゃんのちょっぴり(?)あざとい行動。

とっても甘えん坊なミケちゃんは、大好きな飼い主さんを見ると甘えずにはいられないそうで…。

お布団の上でひとりのんびりとくつろいでいたある日のミケちゃんも、飼い主さんがやってくるなり、瞬時に行動を開始したそう。

「ミャウ～」と声を上げながらゴロンと寝転がり、可愛すぎる撫でてアピールをしてきたというのです。

あざとかわいいミケちゃん

もちろん飼い主さんはすぐに手を差し出したそうで、こんなにも可愛いアピールを受けては撫でる一択になるのも必然でしょう。

飼い主さんが近づいてきたことを確認してから行動をしたというところも、ミケちゃんの策士っぷりを感じてしまいます。

待ちきれないとばかりに、目の前に置かれた飼い主さんの手に自らスリスリと頭を擦りつけてきたというミケちゃん。

そこから指や手のひらも使って撫でてあげると、喉をゴロゴロと鳴らして嬉しそうに声をあげたそう。ふわぁ～と、大きなあくびも見せていたそうです。

グイグイと甘えます！

すっかり甘えん坊モードに突入したミケちゃんは、飼い主さんの手に顔をピトッとくっつけて枕のようにしたり、体をくねらせながら何度もスリスリしてみたり。全身を使って「大好き」を伝えてくれる姿に、もうキュンが止まりません！

終始グイグイと積極的だったとのことで、おねだり上手で甘え上手でもあるミケちゃん。最後に飼い主さんへ向けたお顔にも表れていた通り、なんとも幸せな時間を過ごせたようですね。

投稿には「最初のミャウウがかわいすぎる」「撫でられてるのに、さらに顔擦り付けに行くの堪らん」「どうやったらかわいく見えるか、すべてを知り尽くしてますね」「めちゃめちゃ甘えてきてますな～うらやましすぎる」「飼い主冥利につきますねぇ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、愛するご家族のもとでのびのびと過ごすミケちゃんの日常の様子が投稿されています。甘えん坊なミケちゃんの愛らしい姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。