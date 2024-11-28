11月27日、芸人の有吉弘行（50）、田村淳（50）、千原ジュニア（50）に10年間密着したドキュメンタリー番組『淳×ジュニア×有吉40歳-50歳〜10年観察〜』（TBS系）が放送された。視聴者のあいだでは、有吉が番組終盤にぽつりと漏らした“ひと言”が話題を呼んでいる。番組では、それぞれが50歳を迎えるまでの1年ごとの節目を個別に撮影した記録映像が公開された。映像のなかには、田村、ジュニアが芸人仲間や関係者らと誕生日会