メキシコシティの屋内競技場、アレナ・メヒコを背に決めポーズを取るYUTANI「CMLLにデビューした2025年3月14日のことは一生忘れません。しかも、興行がいちばん盛り上がる金曜日でしたから。それまでは朝8時から16時まで日本食レストランでバイトし、夕方からジム、その後22時か23時頃までプロレスの練習で、ほぼ休みのない生活を続けていました。メキシコに来て、ちょうど丸8年くらい。僕がプロレスを始めた頃から知っている知人