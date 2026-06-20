2026年6月、フィリピン航空は「ワンワールドアライアンス」への加盟に向けた合意を発表しました。加盟完了とサービスの統合は2027年内を予定しています。フィリピン唯一のフルサービスキャリアとして85年以上の歴史を持つ同社の加盟により、マニラやセブを拠点とする東南アジアのネットワークが大幅に強化されます。本記事では、ワンワールド加盟による利用者への具体的な影響や同社が誇る高い運航品質の背景を、分かりやすく解説