この記事をまとめると ■2026年5月単月締めの新車販売台数が発表された ■軽自動車の部門ではスズキがトップを維持しており2位ダイハツが苦戦中だ ■ホンダN-BOXと日産ルークスが好調な売れ行きを見せている トップを走るスズキと巻き返しを狙うダイハツの攻防 自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から軽自動車について、2026年5月単月締めでの新車販売台数が発表された。 登録