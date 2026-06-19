全体1位のスクーバルは「莫大な対価」を払ってでも獲得すべき逸材米放送局「ESPN」は17日（日本時間18日）、今年のトレード期限に向けた候補選手100人と有力移籍先候補のランキングを公開した。ドジャースは全体1位に選ばれたタイガースのタリク・スクーバル投手に加え、アロルディス・チャップマン投手、ルイス・アラエス内野手、グレイバー・トーレス内野手について、相性の良い移籍先候補（ベストフィット）の一つとして名前