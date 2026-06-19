4月19日からフジテレビでスタートしたトークバラエティ番組『指原千夏』。MCは指原莉乃（33）と若槻千夏（42）の2人が務めている。この番組の特徴は、両者のデータをもとに生成されたAIアバター「指原千夏」がネット上の視聴者の声や世間のイメージを独自に調査し、MCやゲストに対して忖度のない質問を投げかける点だ。深夜帯の番組として実験的な試みを行っている同番組だが――。「この番組のスポンサーがほぼ1社提供なのですが